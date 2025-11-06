В Белоруссии собран рекордный урожай сахарной свеклы

По данным Минсельхозпрода республики, собрано более 5 млн тонн

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Белорусские аграрии собрали самый большой урожай сахарной свеклы в эпоху независимости республики. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

"По данным на 5 ноября, накопано 5 млн 6 тыс. тонн сахарной свеклы - на 516 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Это рекордный показатель за всю историю страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как проинформировали в ведомстве, уборка корнеплода продолжается. "Посеяли сахарную свеклу в оптимальные сроки. Защитили от сорняков и болезней. Провели некорневые подкормки. Увеличению урожая способствовали и благоприятные погодные условия", - приводит ведомство слова заместителя начальника управления растениеводства Минсельхозпрода Юрия Зозули.