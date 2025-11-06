В Калужской области открыли предприятие по производству кабеленесущих систем

Инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей

КАЛУГА, 6 ноября. /ТАСС/. Завод по производству металлических кабеленесущих систем, которые востребованы в строительстве и других сферах, открылся в Балабаново Калужской области. Инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Специализация завода - кабеленесущие системы для создания безопасных и надежных сетей электроснабжения, связи и автоматизации. Эта продукция востребована в промышленности, энергетике, строительстве, на транспорте, в нефтегазовой отрасли", - написал Шапша.

По информации главы региона, объем инвестиций в проект составил 2 млрд рублей. На предприятии высокая степень автоматизации. Шапша отметил, что власти окажут производству всю необходимую поддержку.

Как сообщили в пресс-службе компании "IEK Group", на предприятии будет создано 400 рабочих мест. "Модернизация российской промышленности и развитие жилого и коммерческого строительства стимулируют рост спроса на решения для электроснабжения и автоматизации", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании Андрея Забелина.

Площадь нового предприятия составляет около 30 тыс. кв. м, производственная система состоит из пяти автоматизированных линий, которые обеспечивают полный цикл изготовления цельнометаллических и лестничных лотков. Размещение данного производства в Калужской области позволит оптимизировать логистические цепочки между площадками в Московской и Тульской областях.