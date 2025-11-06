Средняя цена подержанных "Москвичей" снизилась до 1,4 млн рублей

При этом спрос на автомобили с пробегом этой марки с января вырос практически на треть

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость "Москвичей" с пробегом в России с начала 2025 года снизилась на 3,4% - до 1,4 млн рублей, говорится в исследовании "Авито авто" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

При этом спрос на автомобили с пробегом этой марки с января 2025 года вырос практически на треть.

"По данным "Авито авто", с начала года спрос на "Москвичи" вырос на 29,1%. <…> Средняя цена "Москвичей" на вторичном рынке снизилась - на 3,4%, до 1 400 000 рублей", - сказано в исследовании.

В нем также отмечается, что с начала года самыми популярными моделями стали "Москвич" 3 и "Москвич" 6, спрос на которые вырос на 29,4% и 17,1% соответственно. При этом наибольшую популярность обрел электрический "Москвич" 3e - им стали интересоваться в 2,5 раза чаще.

Больше других подешевела модель "Москвич" 3 - на 5,6%, средняя стоимость которой сейчас составляет 1,35 млн рублей. Также "Москвич" 6 доступен в среднем за 1,65 млн рублей, а "Москвич" 3e за 2,05 млн рублей.

По данным "Авито авто", за год средние цены на подержанные "Москвичи" снизились на 14,2%, а по сравнению с августом - октябрем 2024 года спрос на авто марки также вырос - на 35,1%.