Handelsblatt: Google планирует "крупнейшие" инвестиции в немецкие проекты

Помимо вычислительных центров компания намерена расширять собственную инфраструктуру в Германии

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Американская технологическая компания Google планирует значительно расширить инвестиции в производственные процессы в Германии, в том числе в создание новых центров обработки данных и использование возобновляемой энергетики. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

В распоряжение журналистов попал внутренний документ компании, в котором говорится о таких планах. Ожидается, что они будут представлены публике 11 ноября на пресс-конференции в Берлине с участием министра финансов Ларса Клингбайля. В документе говорится, что это будут "крупнейшие до сегодняшнего дня инвестиции компании в Германии". Издание при этом не приводит каких-либо оценок возможных объемов инвестиций.

Помимо вычислительных центров компания намерена расширять собственную инфраструктуру в стране. Новые производственные мощности будут вводится в Берлине, Мюнхене и во Франкфурте-на-Майне, где у компании уже есть представительства.

Как отмечает газета, инвестиции Google имеют большое политическое значение для нынешнего правительства канцлера Фридриха Мерца. Экономика Германии почти три года находится в рецессии. Мерц, который вступил в должность в мае, обещал исправить ситуацию и вдохнуть оптимизм в немецкую экономику, но до сих пор этого не произошло, пишет газета.