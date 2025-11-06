Кабмин направит еще более 6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей

Это позволит профинансировать сотни выданных займов, отметил премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит свыше 6 млрд рублей на механизм инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования для поддержки сельскохозяйственных производителей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"С учетом текущих затрат нашим сельхозпроизводителям требуется дополнительная поддержка. Направим еще более 6 млрд рублей на такие цели, что позволит профинансировать сотни выданных займов", - отметил он, говоря о действующем в РФ механизме инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования.

Мишустин добавил, что в настоящее время на поддержку программы льготного кредитования уже выделено 2 млрд рублей. "Таким образом, в целом аграриям, производителям и переработчикам будет оказана помощь в размере свыше 8 млрд рублей", - добавил председатель правительства РФ.

"Мы рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего агробизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными российскими продуктами", - заключил глава кабмина.