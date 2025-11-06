Силуанов: снижение порога доходов по УСН будет поэтапным

Министр финансов отметил, что предлагается не ограничивать возможности применения патентной системы налогообложения в сфере стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Поправки по налоговым изменениям предполагают поэтапное и плавное снижение порога доходов по упрощенной системе налогообложения (УСН) до 10 млн рублей в 2028 году, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании кабмина.

"Предложено скорректировать нижний порог с 10 до 20 млн рублей в 2026 году и сделать это решение более плавным, обеспечив снижение порога в 2027 году до 15 млн рублей, в 2028 году - до 10 млн рублей. Это даст возможность бизнесу адаптироваться к новым правилам применения спецрежимов", - сказал он.

Силуанов отметил, что с учетом поэтапного снижения порогов доходов предлагается не ограничивать возможности применения патентной системы налогообложения в сфере стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов. Также предлагается разрешить малому бизнесу, который впервые становится плательщиком НДС, однократно в первый год отказаться от применения пониженной ставки НДС.