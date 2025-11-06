ЦБ: устойчивая инфляция в России достигнет 4% в II полугодии 2026 года

Годовая инфляция снизится до 4,0 - 5,0%

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Устойчивая инфляция в России достигнет уровня 4% во втором полугодии 2026 года, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

"Устойчивая инфляция с высокой вероятностью будет вблизи 4% в втором полугодии 2026 года даже при плавном снижении ключевой ставки. Годовая инфляция снизится до 4,0 - 5,0% в 2026 году. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - отмечает ЦБ.