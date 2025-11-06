ЦБ отметил незначительный рост доли плохих кредитов у банков

Удлинились сроки оборачиваемости дебиторской задолженности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Участники обсуждения ключевой Банка России ставки отметили незначительный рост доли плохих кредитов и рискованных реструктуризаций в портфеле кредитных организаций - в пределах 1 процентного пункта (п.п.) с начала 2025 года, следует из резюме обсуждения совета директоров по ключевой ставке.

"Как и на предыдущих обсуждениях, участники уделили достаточно много времени вопросам финансовой устойчивости банков и их заемщиков. Было отмечено некоторое ухудшение финансового положения компаний, в том числе малых и средних, а также разнородность ситуации по секторам и предприятиям. Удлинились сроки оборачиваемости дебиторской задолженности, повысилась доля просроченной дебиторской задолженности. Но в целом значительных проблем с выплатой по кредитам не ожидается", - говорится в документе.

В целом качество корпоративного портфеля остается приемлемым, указывали участники обсуждения. "Доля плохих кредитов и рискованных реструктуризаций в общем кредитном портфеле с начала года выросла незначительно - в пределах 1 процентного пункта. При этом данные ссуды в значительной степени покрыты резервами", - отмечается в документе.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых.