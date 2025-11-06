Мишустин: бюджет должен стимулировать экономику, сохраняя баланс

Премьер-министр призвал глав ведомств максимально доносить позицию правительства до парламентариев

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Принимаемый бюджет должен дать экономике и социальной сфере максимальные стимулы, однако при это быть сбалансированным. На это указал на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин, призывая руководителей ведомств максимально доносить позицию кабмина до парламентариев.

Премьер потребовал "добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы, сохранив в первую очередь сбалансированность для бюджета".

"И просьба на личном контроле <…> держать этот вопрос вице-премьерам и министрам", - обратился Мишустин.