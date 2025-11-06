Кабмин упростил порядок налоговых вычетов для участников федеральных СЗПК

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин также отметил важность доступности поддержки для бизнеса

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Порядок получения налоговых вычетов по федеральным проектам, реализующимся на базе соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) был упрощен. Об этом объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Теперь сформирован порядок получения налоговых вычетов на возмещение затрат участникам таких соглашений. Воспользоваться ими смогут проекты федерального значения, соответствующие правила утверждены", - отметил глава кабмина.

"Важно, чтобы поддержка была максимально доступна бизнесу", - подчеркнул Мишустин.