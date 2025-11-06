ЦБ Германии предупредил об угрозе для финансовой стабильности из-за долгов ЕС

Немецкий Центробанк отметил, что уровень госдолга ФРГ остается на приемлемом уровне - около 63% ВВП

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральный банк Германии (Центробанк ФРГ) предупредил об угрозе для финансовой стабильности из-за высокой государственной задолженности ряда стран Евросоюза. Об этом сообщил член правления банка Михаэль Тойрер во время презентации ежегодного доклада по вопросам финансовой стабильности.

Он отметил, что уровень госдолга самой Германии остается на приемлемом уровне (около 63% ВВП), однако угрозу для ее финансовой стабильности представляют другие страны Евросоюза, где уровень задолженности выше. "Во всяком случае, принятые недавно национальные нормы бюджетно-налогового регулирования не гарантируют долгосрочной устойчивости, как и приверженности фискальным правилам ЕС, поэтому в среднесрочной перспективе может потребоваться корректировка бюджетно-налоговой политики", - сказал Тойрер на презентации доклада.

По его словам, чтобы обеспечить устойчивый уровень государственной задолженности, Евросоюз должен достичь долгосрочного стабильного роста. "Структурные реформы должны дополняться убедительными, жесткими нормами бюджетно-налогового регулирования", - добавил представитель ЦБ.

Кроме того, в ЦБ отмечают, что в целом ситуация на мировом финансовом финансовом рынке для Германии ухудшилась в 2025 году. Это связано с неопределенностью вокруг торговых конфликтов, структурными проблемами германской экономики, а также риском, что на мировых рынках мог сформироваться "пузырь", и потому возможна корректировка индексов и стоимости активов.