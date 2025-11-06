Мишустин: в РФ нужно держаться принципа "Инвестор - наш император"

Премьер-министр отметил, что такого принципа придерживаются в особой экономической зоне Сучжоу в Китае

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия, как и Китай, должна держаться принципа "Инвестор - наш император", поддерживая вложения в экономику. На это указал на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"В рабочей поездке по Псковской области встречались с резидентами особой экономической зоны, вспоминали лозунг, которым руководствуются в особой экономической зоне Сучжоу в Китае, - вспомнил российский премьер. - Этот лозунг звучит, как "Инвестор - наш император".

"Такой же подход нужно, конечно же, применять к российским инвесторам", - подчеркнул Мишустин.