В Сахалинской области модернизируют судоремонтный завод

После обновления предприятия флот не придется вывозить на обслуживание за границу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. В Сахалинской области впервые начнут ремонтировать высокотоннажный флот благодаря модернизации судоремонтных мощностей на заводе "Рыбокомбината "Островной", завершить которую планируется до конца 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Сахалинской области.

"На острове Шикотан модернизируют судоремонтный завод "Рыбокомбината "Островной". Его обновление позволит промысловым предприятиям Сахалина и Курил не вывозить флот на обслуживание за границу или в другие регионы Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

По словам губернатор Валерия Лимаренко, курс на импортозамещение в рыбопромысловой отрасли позволяет укреплять экономическую устойчивость и продовольственную безопасность.

"Сегодня регион не зависит от иностранных государств в вопросах обслуживания судов. В промысловом флоте Сахалинской области появляются суда отечественного производства", - приводятся слова Лимаренко.

ООО "Рыбокомбинат "Островной" входит в АО Управляющую компанию "Дальневосточный рыбак", созданную в 2017 путем объединения в группу нескольких успешных компаний, зарекомендовавших себя на рынке рыбной промышленности. Изначально в группу компаний УК "ДВ рыбак" вошли ООО "Рыбокомбинат "Островной", ООО "Морской транспорт", ООО Торговый дом "Морской регион". Также в УК "ДВ Рыбак" входят вспомогательные компании по развитию острова Шикотан такие как молочно-животноводческая ферма, строительная компания, охранное агентство.