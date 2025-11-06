В октябре в РФ ввезли рекордное число подержанных легковушек за более чем 25 лет

Этот показатель составил 59,9 тыс. автомобилей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию в октябре 2025 года стал рекордным за более чем 25 лет, заявил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в ходе оперативного онлайн-совещания.

В октябре в Россию было импортировано 59,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Как уточнили ТАСС в пресс-службе агентства, данный показатель является рекордным за более чем 25 лет.

"Это рекорд. От 60 тыс. [авто] в месяц не ввозили никогда за всю нашу историю автомобильной статистики. То есть месячный объем ввоза автомобилей с пробегом 60 тыс. - это рекорд за все время", - сказал Целиков.

По его словам, среди марок авто лидером стала Toyota, а наиболее востребованной моделью - Honda Freed.