В Дагестане снизился вылов водных биоресурсов

Причиной стало падение уровня Каспийского моря

МАХАЧКАЛА, 6 ноября./ТАСС/. Падение уровня Каспийского моря повлияло на объемы вылова водных биологических ресурсов, в Республике Дагестан с 2022 года вылов сократился почти на 37%, сообщила ТАСС руководитель регионального комитета по рыбному хозяйству Хадижат Шамхалова.

"Объем вылова водных биологических ресурсов по итогам за 2022 год составил 41,858 тыс. тонн, за 2023 год - 37,416 тыс. тонн. В 2024 году вылов не превышал 30,6 тыс. тонн, из которых 22,5 тыс. тонн приходится на долю каспийской кильки. Вылов рыбодобывающих предприятий по информации, предоставленной Росрыболовством, за первое полугодие 2025 года составляет 23,29 тыс. тонн, из них на долю кильки приходится 20,76 тыс.тонн", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, снижение уровня воды в Каспии повлияло и на численность рыбопромыслового флота, задействованного в промысле водных биологических ресурсов в Республике Дагестан. "Основными факторами снижения показателей по сравнению с 2023 годом являются значительное падение уровня Каспийского моря, что затрудняет выход в море рыбаков, особенно в северной части республики, и ухудшение погодных условий в осенний рыболовный сезон", - добавила Шамхалова.