Synchron получила $200 млн на развитие нейроимплантов

Американская компания конкурирует с Neuralink Илона Маска

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Американская нейротехнологическая компания Synchron получила инвестиции в размере $200 млн на развитие имплантов для мозга и стала конкурентом лидирующей в этой сфере организации Neuralink, которой руководит Илон Маск. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря компании Кимберли Ха.

Как говорится в публикации, стоимость компании теперь оценивается приблизительно в $1 млрд. Таким образом Synchron стала второй самой крупной компанией в сфере разработки нейроимплантов после Neuralink, стоимость которой составляет более $9 млрд. Как заявила Ха, Synchron планирует потратить $200 млн на проведение клинических испытаний мозговых чипов. Для того, чтобы запустить имплант в продажу, компании понадобятся дополнительные средства, отмечает агентство.

Разработанный компанией нейроимплант вводится в мозг через кровеносную систему и не требует хирургической операции, что делает его потенциально более доступным для людей. Вживленный чип располагается рядом с частью мозга, которая отвечает за движение, что позволяет пациентам управлять компьютером силой мысли. В дальнейшем специалисты рассчитывают усовершенствовать нейроимплант, чтобы он мог получить доступ к другим областям мозга, заявил гендиректор компании Томас Оксли.

Агентство отмечает, что возможность вживления мозговых имплантов при минимальном хирургическом вмешательстве привлекает инвесторов. В частности, на технологию обратила внимание венчурная компания IQT, которая была создана Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). По словам Оксли, компания планирует использовать разработку только в медицинских, а не в военных целях.

Synchron со штаб-квартирой в Нью-Йорке разрабатывает мозговые импланты с 2012 года. Технология Synchron позволяет вживлять чипы без проведения открытой хирургической операции на мозг.