Партнером форума "Города России: технологии лидерства" впервые стал город Китая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших промышленных центров Северного Китая - город Далянь впервые стал партнером IX Общероссийского форума стратегического развития "Города России: технологии лидерства", который пройдет в Екатеринбурге 27-28 ноября. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС-Урал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Впервые в этом году такая инновация - партнером форума официально стал китайский город Далянь. Это один из крупнейших промышленных центров Северного Китая, наши города связывают давние контакты", - сказал он.

Орлов отметил, что на форуме будут представлены совместные секции и пройдут деловые встречи Екатеринбурга и делегации Даляня, также пройдут B2B-переговоры между предпринимателями двух городов. Кроме того, планируется подписать соглашения о сотрудничестве между Екатеринбургом и Далянем. "Мы рассчитываем, что участие представителей Даляня придаст новый импульс развитию экономических, образовательных и культурных связей, поможет показать Екатеринбург как современный город, открытый к международному сотрудничеству", - добавил Орлов.

О форуме

Организаторы отмечают, что участие в форуме уже подтвердили более 180 глав городов из 39 субъектов России, ожидаются порядка 6 тыс. посетителей форума. Запланировано более 80 деловых мероприятий, эксперты обсудят развитие опорных населенных пунктов, малых городов, креативную экономику, туризм, ИИ в муниципальном управлении и многое другое. Кроме того, впервые на форуме пройдут образовательный модуль для глав муниципалитетов и выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры - проекты представят города России и компании, специализирующиеся на архитектуре, благоустройстве, транспорте и "умных" системах для городов.

Организаторами форума в традиционно выступает Администрация города Екатеринбурга, Центр стратегических разработок, Союз российских городов. Третий год форум проходит под патронажем Минэкономразвития РФ.