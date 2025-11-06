Путин рассказал о встрече с бизнесом, помогающим олимпийскому фонду

Президент отметил, что благодаря этим предпринимателем многие молодые атлеты получают поддержку

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что поздно вечером 5 ноября встретился с представителями бизнеса, которые помогают работе олимпийского фонда. По его словам, благодаря им поддержку получают многие молодые и заслуженные атлеты.

"Я вчера встречался с представителями бизнеса, уже достаточно поздно, но тем не менее мы смогли поговорить, которые помогают работе фонда, который мы называем олимпийским. Знаю, что очень многие представители бизнеса искренне, от души и с удовольствием занимаются вот такой благотворительной деятельностью, поддерживают спорт, поддерживают наших молодых людей и заслуженных атлетов", - сказал он в ходе дистанционного открытия "Дворца единоборств" в Ижевске из Самары.