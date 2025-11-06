Экспорт рыбной продукции из Дагестана за девять месяцев увеличился на 63%

По словам руководителя Комитета по рыбному хозяйству Республики Дагестан Хадижат Шамхаловой, продукцию доставляют в Узбекистан, Туркмению, Казахстан, Белоруссию и Грузию

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Экспорт каспийской рыбной продукции из Дагестана за девять месяцев 2025 года увеличился на 63%. Об этом ТАСС сообщила руководитель Комитета по рыбному хозяйству Республики Дагестан Хадижат Шамхалова.

"По информации, предоставленной Управлением Россельхознадзора по республике, объем экспортированной из республики рыбной продукции в 2024 году составил 753 тонны, а за 9 месяцев 2025 года этот показатель достиг 1,2 тыс. тонн, следовательно, на сегодняшний день экспорт каспийской рыбы увеличился на 63%", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, продукцию доставляют в Узбекистан, Туркмению, Казахстан, Белоруссию и Грузию.

"Основной экспорт осуществляется предприятиями ООО "Каспийский берег", ООО "Каспий рыба", ООО "Дары Каспия" и ПСК "Посейдон" в такие страны, как Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Белоруссия и Грузия", - добавила Шамхалова.