Сколково поддержит грантами до 50 млн рублей будущих технологических лидеров

Грант предоставляется на условиях конвертации и доступен как разработчикам продукции, так и самим технологическим лидерам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) объявил о старте программы грантовой поддержки проектов по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для перспективных технологических лидеров. Максимальный размер гранта составляет 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе "Сколково".

"Использование возможностей инновационного центра "Сколково" совместно с Минпромторгом России позволит существенно увеличить доступность государственной поддержки для малых технологических компаний, обладающих прорывными разработками, а также обеспечить более широкий охват сквозных и общеотраслевых проектов", - заявил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский.

Программа реализуется совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и ориентирована на компании, выпускающие продукцию по приоритетам нацпроектов - от транспортной мобильности, энергетики и новых материалов до продовольственной безопасности и технологий сбережения здоровья. На первом этапе отбор ведется по направлениям фармацевтики и станкостроения.

Грант предоставляется на условиях конвертации и доступен как разработчикам продукции, так и самим технологическим лидерам. При этом разработчик обязан привлечь не менее 30% инвестиций от АНО "Сколково Техлид", дочерней структуры фонда. Финансирование "Сколково Техлид" обеспечивают частные инвесторы по агентской модели: вложивший средства инвестор получает опцион на долю в компании-разработчике, которую сможет выкупить через три-пять лет с дисконтом в случае успешной реализации проекта.

Средства гранта могут направляться как на будущие расходы, так и на компенсацию уже понесенных затрат. В рамках проекта допускается создание прототипов промышленных установок, разработка конструкторской документации, технологических регламентов, выпуск малых промышленных партий для испытаний и сертификации и другие результаты НИОКР.

"Государство готово покрыть до 70% стоимости создания технологического звена, а инвестор - 30%. Это позволяет стартапам быстрее и дешевле разрабатывать новые технологии, а промышленным партнерам - снижать риски инвестиций", - отметил заместитель председателя правления Фонда "Сколково" Кирилл Каем.

По словам директора АНО "Сколково Техлид" Екатерины Столбовой, ключевым преимуществом программы является механизм конвертации, позволяющий постепенно замещать государственное финансирование частными вложениями и реинвестировать доход в новые проекты.

Мера поддержки входит в федеральный проект "Содействие проведению НИОКР в гражданских отраслях промышленности" государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Подача заявок на участие доступна на сайте программы.