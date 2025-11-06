British Airways и Iberia предоставят бесплатный Wi-Fi от Starlink в самолетах

Пассажиры смогут пользоваться этой услугой с 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Пассажиры самолетов авиакомпаний British Airways и Iberia с 2026 года получат возможность пользоваться бесплатным высокоскоростным Wi-Fi во время полетов благодаря системам спутниковой связи Starlink. Об этом говорится в заявлении международного авиационного холдинга International Airlines Group (IAG).

"Новое партнерство в сфере высокоскоростного Wi-Fi со Starlink будет реализовано более чем на 500 самолетах авиалиний IAG, которые выполняют короткие полеты в Европе и длинные трансатлантические и глобальные рейсы", - сказано в нем.

По информации газеты The Times, услуга будет предоставляться бесплатно авиакомпаниями British Airways, Iberia и Aer Lingus, которые входят в холдинг IAG. При этом бюджетные авиалинии Iberia Express и Vueling будут взимать плату за пользование Wi-Fi на борту.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.