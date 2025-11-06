Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в России

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ.

"Вот, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер РФ], головой кивает. Наше правительство это поддерживает", - сказал Путин в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах мира.

На ее просьбу "дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории РФ" глава государства одобрительно кивнул.

При этом президент подчеркнул, что "важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы" среди молодежи.