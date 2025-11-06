ТАСС: правительство одобрило поправки в бюджетный пакет

В них вошло поэтапное снижение порога доходов для уплаты НДС

Редакция сайта ТАСС

Дом Правительства РФ © Максим Чурусов/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило поправки в проект федерального бюджета на 2026-2028 годы и остальной бюджетный пакет, который рассматривается сейчас в Госдуме. Об этом ТАСС сообщили в кабмине.

Читайте также

Поддержка семей и жилищные программы. Что известно о проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы

"Поправки одобрены", - сказал собеседник агентства.

В частности, как сообщил 6 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин, власти решили поэтапно снижать порог доходов, при котором требуется уплата НДС малым и средним бизнесом, находящимся на упрощенной системе налогообложения. В 2026 году порог планируется на уровне 20 млн рублей вместо 10 млн рублей, анонсированных ранее. В 2027 году он составит 15 млн рублей, с 2028 года - 10 млн рублей. По словам премьера, может также быть введен мораторий на привлечение к ответственности бизнеса, который впервые допустил нарушения по уплате НДС.

Принято во внимание предложение бизнеса о сохранении возможности применять патентную систему налогообложения для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах.

Правительство проанализировало и учло предложения от депутатов, сенаторов, представителей делового, экспертного сообществ, общественных организаций по изменению налогового законодательства. Кабмин подробно доложил об этом президенту.

Кроме того, по словам Мишустина, в бюджете предусмотрят дополнительную поддержку для отдельных категорий семей с детьми, участников специальной военной операции.