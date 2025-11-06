Маркетплейсы проверяют наличие бетельного ореха на своих площадках

Он оказывает воздействие на психику, а также способен вызвать привыкание и рак ротовой полости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские онлайн-ретейлеры Wildberries и Ozon проводят внутренние проверки на наличие на своих площадках опасного для здоровья бетельного ореха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах маркетплейсов.

На Wildberries в ходе проверки не было обнаружено вредного для здоровья ореха. "Wildberries уделяет особое внимание безопасности продукции, представленной на платформе. По результатам внутренней проверки витрины маркетплейса указанной продукции, появившейся на сторонних интернет-площадках, обнаружено не было. При этом наши специалисты продолжают усиленный мониторинг таких карточек товаров, чтобы не допустить их появление на платформе", - сказано в сообщении.

В пресс-службе РВБ отметили, что на маркетплейсе круглосуточно функционирует комплекс специализированных ML-моделей, обеспечивающий модерацию карточек товаров на основе визуальной и текстовой семантики. Специальный алгоритм позволяет по описанию и фотографиям в карточке выявлять подобные товары и незамедлительно скрывать их с витрины.

На Ozon также проводится дополнительная проверка карточек товаров - орехов бетеля и сухофруктов из него, - и до ее завершения карточки скрыты с витрины. "Если продавцы не смогут подтвердить качество и безопасность этих товаров, они не будут продаваться на Ozon", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ежедневно просматривают витрину маркетплейса вручную и с помощью алгоритмов, чтобы скрывать от пользователей товары, безопасность которых продавец не смог доказать. Кроме того, работники маркетплейса оперативно реагируют на обращения клиентов, регуляторов и общественных организаций и при необходимости проводят дополнительные проверки, рассказали в компании.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что российские школьники скупают опасный для здоровья бетельный орех, который оказывает воздействие на психику, а также способен вызвать привыкание и рак ротовой полости.