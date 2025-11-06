Российский рынок акций закрылся падением основных индексов

Курс юаня снизился до 11,32 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг снизился на 0,15%, до 2 542,7 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,38%, до 984,32 пункта. Курс юаня снизился на 6 копеек, до 11,32 рубля.

"Индекс Мосбиржи в четверг преимущественно снижался, в целом же динамика рынка была схожей со вчерашней. Поначалу поддержу акциям могло оказывать благоприятное сочетание дорожающей нефти и слабеющего рубля, но днем российская валюта пошла на укрепление, а цены на нефть свалились в минус. На геополитическом фронте инвесторы анализируют последние заявления руководства России и США. К внешней неопределенности добавляются сомнения рынка в перспективах снижения ключевой ставки ЦБ в декабре. Инвесторы ждут выхода новых оперативных данных, в частности, завтра выйдет недельный отчет Росстата по инфляции", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"В лидеры роста на Московской бирже к вечеру среду вышли ценные бумаги "Софтлайн" (+4,93%) и ОАК (+2,89%). Первые отыгрывали заявление об обеспечении льготного режима для IT по НДС, а вторые - сильные финансовые результаты", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Лидерами понижения, по словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, оказались бумаги "Хэдхантера" (-1,47%), "Татнефти" (-1,24%), ВК (-1,23%), МКБ (-1,14%) и "Лукойла" (-0,98%).

Прогноз на 7 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 7 ноября - 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-82 рубля, юаня - 11,2-11,5 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в пятницу индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 80-83 рубля, 92-94 рубля и 11-11,5 рубля, соответственно.