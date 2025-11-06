Концерн "Уралвагонзавод" сообщил об оптимизации своих расходов

Предприятие также продолжает поиск и набор новых сотрудников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) сообщил о проведении оптимизации своих административно-управленческих расходов, опровергнув при этом отказ от поиска новых сотрудников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Ранее в местных СМИ появилась информация о планируемых сокращениях сотрудников на "Уралвагонзаводе".

"В современных условиях, как любое другое предприятие, УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов. Все процедуры проходят строго в рамках действующего трудового законодательства", - сказали на предприятии, уточнив, что "Уралвагонзавод" также продолжает поиск и набор новых сотрудников, особенно высококвалифицированных специалистов и опытных рабочих с дефицитными специальностями.