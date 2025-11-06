Владимирская область и Марий Эл будут сотрудничать в сфере туризма

Также планируется развитие кооперационных связей в промышленности и сельском хозяйстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Представители Владимирской области и республики Марий Эл договорились о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

"В конце недели с коллегами из правительства, законодательного собрания и руководителями 22 муниципальных образований Владимирской области выехали в Марий Эл. <...> В Йошкар-Оле после посещения знаковых объектов провели личную встречу с главой республики Марий Эл Юрием Зайцевым. Сосредоточились на развитии кооперационных связей в промышленности, сельского хозяйства. На совещании с коллегами обсудили вопросы создания комфортной городской среды. Договорились о сотрудничестве в сфере туризма", - написал он.

Авдеев добавил, что визит владимирской делегации проходит после того, как президент РФ Владимир Путин поддержал предложение об объявлении 2026 года годом единства народов. "Цель - установление контактов и обмен опытом. <...> Возвращаясь во Владимир, хочу поблагодарить Юрия Викторовича и его команду за радушный прием и пригласить их к нам в регион", - написал Авдеев.