Минфин США не выдаст Gunvor лицензию до завершения конфликта на Украине

Министерство также заявило, что нефтетрейдинговая компания подконтрольна России

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США заявило, что до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать международной нефтетрейдинговой компании Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.

Читайте также

Лукавая комбинация: "Лукойл" нашел идеального покупателя для своих активов за рубежом

Ведомство в сообщении, опубликованном в X, напомнило, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял о необходимости скорейшего прекращения украинского конфликта. В Минфине отметили, что пока этого не произошло, Gunvor "никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли". Ведомство не уточнило, о какой именно лицензии идет речь. Оно также выступило с утверждением, что Gunvor подконтрольна России.

В октябре США и Великобритания включили российскую компанию "Лукойл" в свои санкционные списки. При этом ограничения США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море.

После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании намерен продать свои международные активы. "Лукойл" получил предложение от Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.