"Автостат": продажи новых легковых китайских авто за 10 месяцев упали на 27,3%

По информации аналитического агентства, всего в России за это время было реализовано 1,06 млн новых легковых автомобилей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Продажи новых китайских автомобилей в России за январь - октябрь 2025 года сократились на 27,3% в годовом выражении - до 569,9 тыс. единиц, подсчитали для ТАСС в аналитическом агентстве "Автостат".

Лидерами среди новых китайских легковых автомобилей стали Haval (135,8 тыс., -15%), Chery (94,4 тыс., -29%), Geely (76,6 тыс., -41%), Changan (57 тыс., -39%) и Jetour (30,8 тыс., +4%).

Среди моделей лидируют Haval Jolion (53,2 тыс., -28%), Geely Monjaro (30,9 тыс., -26%), Haval M6 (27,4 тыс., -13%), Changan UNI-S/CS55 Plus (26,4 тыс., -22%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (22,5 тыс., -59%).

Всего за отчетный период, по данным "Автостата", в России было реализовано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 19,9% меньше, чем годом ранее.