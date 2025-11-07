Шойгу осмотрел площадку под электрокомплекс в Минусинске

В городе Саяногорске секретарь СБ РФ осмотрел земельные участки под расширение промышленной зоны

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САЯНОГОРСК, /Республика Хакасия/, 7 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу посетил площадки под Минусинский электрокомплекс и промышленные зоны в Саяногорске, передает корреспондент ТАСС.

Шойгу осмотрел земельные участки для размещения объектов инновационной и производственной инфраструктуры, которая станет частью кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе. Объекты представили губернатор Красноярского края Михаил Котюков, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, а также министр экономического развития Республики Хакасии Роман Ковтун.

По планам, территория промышленной площадки Минусинского электрокомплекса составит 400 га и включит в том числе уже имеющиеся объекты - газонаполнительную станцию, главную понизительную подстанцию, а также железнодорожную инфраструктуру. Большая часть территории комплекса находится в введении муниципалитета. Ввод объектов в систему электрокомплекса планируется в два этапа.

Как напомнил Шойгу, в советские времена предполагалось, что население Минусинска достигнет 250 тыс. человек, и много инфраструктуры под это было созданы. Он обсудил возможность проведения аудита местной теплотрассы, чтобы задействовать ее мощности в рамках комплекса.

В городе Саяногорске секретарь СБ РФ осмотрел земельные участки под расширение промышленной зоны недалеко от Саяногорского алюминиевого завода. Эти территории также планируется задействовать в рамках кластера.