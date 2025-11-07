РВБ запустила цифровую B2B-витрину

У нее расширенный функционал для бизнеса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ открыла цифровую B2B-витрину с расширенным функционалом для бизнеса на платформе "Wildberries для бизнеса". Об этой ТАСС сообщили в пресс-службе РВБ.

"Компания РВБ запустила цифровую B2B-витрину с расширенным функционалом для бизнеса. B2B-витрина будет доступна для всех российских компаний и ИП на платформе "Wildberries для бизнеса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, B2B-покупатели смогут приобрести нужные товары в категориях, релевантных их бизнесу, сравнивать цены в режиме реального времени и получать полную картину ассортимента перед совершением покупки.

На витрине представлены товарные позиции почти из 80 категорий - от офисных принадлежностей и профессиональной техники до продукции для ресторанов, салонов красоты и автосервисов. Для удобства клиентов товары сгруппированы по тематическим направлениям в зависимости от потребностей того или иного типа бизнеса: "Рестораны, кафе и бары", "Офис", "Клининг", "Медицинские организации", "Гостиницы и отели", "Автосервисы", "Для учебы и творчества" и другим. Кроме того, на цифровой витрине появились отдельные разделы с товарами для селлеров и владельцев пунктов выдачи заказов. Они смогут оформить с расчетного счета покупку необходимой офисной техники, торгового оборудования, мебели для открытия и дальнейшего развития бизнеса в сфере электронной коммерции.

На платформе "Wildberries для бизнеса" предприниматели могут оформлять оптовые заказы с возможностью оплаты с расчетного счета компании, получать возврат НДС, закрывающие документы, фиксировать цены на 10 дней после оформления заказа и пользоваться другими функциями для бизнеса.

"B2B-торговля на Wildberries продолжает активно развиваться: за последние три месяца число бизнес-клиентов увеличилось более чем на 120%. Платформа для бизнеса с новой витриной упрощает поиск, позволяя компаниям быстро ориентироваться в ассортименте и находить выгодные решения под собственные бизнес-задачи", - отметила руководитель B2B-платформы "Wildberries для бизнеса" Дина Билялова.