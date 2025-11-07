Кабмин направит свыше трети млрд рублей на инфраструктурные проекты в регионах

За счет федеральных средств продолжатся строительство и реконструкция аэропорта Северный в Грозном

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 370 млн рублей на строительство нескольких транспортных инфраструктурных объектов в различных регионах. Соответствующее распоряжение подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

"Свыше 370 млн рублей будет выделено на продолжение и завершение строительства нескольких транспортных инфраструктурных объектов в различных регионах. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование из резервного фонда правительства даст возможность до конца 2025 года завершить реконструкцию Волховского шлюза на Волго-Балтийском водном пути в Ленинградской области, а также полностью отремонтировать плотину №23 на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Уточняется, что за счет федеральных средств продолжатся строительство и реконструкция аэропорта Северный в Грозном. К концу 2025 года техническая готовность авиагавани должна составить не менее 60%.

"Работы ведутся в рамках федеральных проектов "Развитие опорной сети внутренних водных путей" и "Развитие опорной сети аэродромов". Оба этих федпроекта входят в состав нового национального проекта "Эффективная транспортная система", - добавили в кабмине.