Паром Sea Bridge из Трабзона второй день стоит у берегов Сочи

Его отбытие не планируется до окончательного решения вопроса, сообщил генеральный директор компании "СВС шиппинг" Сергей Туркменян

© Dirk M. de Boer/ Shutterstock/ FOTODOM

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/. Паром Sea Bridge, прибывший 6 ноября к берегам Сочи из турецкого Трабзона с 20 пассажирами на борту, продолжает стоять на рейде у берегов курорта. Его отбытие не планируется до окончательного решения вопроса, сообщил ТАСС Сергей Туркменян - генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает маршрут.

Судно вышло 5 ноября в 21:40 мск и встало на рейд в Сочи утром 6 ноября, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся 20 пассажиров - два гражданина Турции и 18 граждан РФ, в частном порядке купившие билеты на этот рейс.

"Мы не планируем отбывать, стоим на месте, пока не будет окончательного понимания вопроса", - сказал собеседник агентства.

Ранее паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября ТАСС, что тестовый рейс парома Sea Bridge был совершен в Сочи без согласия со стороны властей региона. По его словам, "запуск регулярного сообщения является преждевременным и небезопасным". Он отметил, что "на всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности доносилась эта позиция" руководства региона, но "несмотря на это инициатор перевозки старается запустить паром в работу и получил разрешение в Росморречфлоте".

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет. Последний паром по этой линии ходил в 2011 году. С 1993 года по 2011 год использовалось пять пассажирских паромов. Ожидается, что после возобновления сообщения на первом этапе паром будет перевозить только пассажиров. В перспективе на борт будет приниматься еще и автотранспорт.