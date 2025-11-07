МСП привлекли более 450 млрд рублей с господдержкой

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес привлек более 450 млрд рублей на свое развитие с помощью господдержки, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России, подводя итоги за три квартала 2025 года.

"По данным Минэкономразвития, спустя три года после получения такой поддержки 80% предпринимателей продолжают успешно работать и показывают более высокие экономические результаты. Поэтому в рамках проекта "Эффективная и конкурентная экономика" мы сохранили и усовершенствовали те меры, которые продемонстрировали наибольшую эффективность за последние пять лет", - отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Среди доступных для предпринимателей финансовых мер поддержки - льготные инвестиционные кредиты, микрозаймы государственных микрофинансовых организаций, "зонтичный" механизм поручительств и поручительства региональных гарантийных организаций.

"Доступ к инструментам финансовой поддержки позволяет предприятиям решать как оборотные, так и инвестиционные задачи. В 2025 году программами уже воспользовались более 36 тысяч предпринимателей. Объем привлеченных средств составил 459,4 млрд рублей", - заявил министр экономического развития Максим Решетников.

В министерстве напомнили, что компании из приоритетных отраслей экономики могут получить льготные инвестиционные кредиты. Размер кредита - от 50 млн до 2 млрд рублей, размер льготной ставки зависит от значения ключевой ставки ЦБ.

Малый и средний бизнес может получить льготный микрозаем в государственных микрофинансовых организациях. Максимальная сумма поддержки - 5 млн рублей, ставка по договору - ниже банковских, максимальный срок - три года.