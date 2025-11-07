Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака марок автомобилей

Роспатент зарегистрировал товарные знаки Pajero и Attrage

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарные знаки марок автомобилей Pajero и Attrage японской корпорации Mitsubishi, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из базы Роспатента, обе заявки на регистрацию товарных знаков были поданы 4 апреля 2025 года из Японии. Знаки зарегистрированы по одному классу (№ 12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - наземные транспортные средства, их части и принадлежности.

Дата истечения действия товарных знаков в РФ - 4 апреля 2035 года.

В апреле 2022 года Mitsubishi Motors прекратила производство автомобилей на заводе в Калуге.