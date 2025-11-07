Объем господдержки бизнеса Донбасса и Новороссии достиг почти 3 млрд рублей

Финансовую поддержку при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы получили около 440 малых и средних предприятий

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Донбасса и Новороссии за девять месяцев текущего года привлек финансирование при помощи инструментов развития участников Национальной гарантийной системы на общую сумму почти 3 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба Корпорации МСП.

Объем финансовая поддержки при этом вырос по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в 2,8 раза. Половина от общего объема финансирования или 1,49 млрд рублей привлечена при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП.

Финподдержка бизнеса выросла во всех регионах и составляет в Донецкой Народной Республике - 1,08 млрд руб., Луганской Народной Республике - 0,87 млрд руб., Запорожской области - 0,75 млрд руб. и Херсонской области - 0,28 млрд рублей.

"Важно поддержать интеграцию и развитие наших исторических регионов. Создать возможность для малого и среднего бизнеса заниматься задачами, в решении которых заинтересованы прежде всего жители. В регионах растет не только объем предоставленного финансирования на инвестиционные цели, развитие бизнеса, пополнение оборотных средств - увеличивается и количество компаний, которые используют инструменты развития", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В сравнении с таким же периодом прошлого года их количество стало больше почти в 1,5 раза. Финансовую поддержку при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы получили около 440 малых и средних предприятий.

Помимо компаний из сферы торговли, наиболее активно привлекает дополнительное финансирование бизнес из таких сфер как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, сфера услуг.