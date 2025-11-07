Кабмин направит более 6,3 млрд рублей на льготное кредитование аграриев

Мера позволит сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным инвестиционным и краткосрочным кредитам на переработку и производство сельхозпродукции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направляет более 6,3 млрд рублей на субсидирование программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Более 6,3 млрд рублей будет дополнительно выделено на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей", - сообщает пресс-служба кабмина.

Средства направят из резервного фонда правительства. Мера позволит сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным инвестиционным и краткосрочным кредитам на переработку и производство сельхозпродукции. Сохранение ставки даст возможность представителям отрасли увеличить объемы производства сырья и продовольствия, отметили в правительстве.

Общий объем субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей с начала года достиг 36,7 млрд рублей.