Ну Украине рассчитывают собирать почти $24 млн налогов в год с моделей OnlyFans

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев отметил, что для этого необходимо изменить Уголовный кодекс и декриминализировать производство порнографии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Украины с доходов производителей порноконтента на платформе OnlyFans могли бы составить почти $24 млн в год. Об этом заявил депутат Верховной рады, председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев.

"Около 1 млрд гривен ($23,8 млн по курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС) в год - потенциал налоговых поступлений от создателей контента для OnlyFans", - написал он в Telegram-канале. Депутат напомнил, что для этого необходимо изменить Уголовный кодекс и декриминализировать производство порнографии.

Вопрос об отмене уголовной ответственности за производство порноконтента поднимают на Украине уже давно. Депутаты отмечают, что в условиях хронического дефицита бюджета выгоднее легализовать этот род деятельности, чтобы обложить его налогом. Сейчас сама платформа OnlyFans платит налоги на Украине в рамках так называемого налога на Google, а украинские модели не могут этого сделать, даже если захотят. В Верховную раду еще в прошлом году был внесен соответствующий законопроект, однако он вызвал много споров и так и не был принят.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В то же время западные партнеры, в том числе МВФ, настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования.