ЦБ выпустит серебряную монету к 200-летию финансиста Евгения Ламанского

Ее номинал составит 2 рубля

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк России выпустит 10 ноября 2025 года в обращение памятную серебряную монету " Финансист Е.И. Ламанский, к 200-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", ее номинал составит 2 рубля, говорится в сообщении регулятора.

"Евгений Иванович Ламанский - выдающийся российский государственный деятель эпохи Великих реформ. Он принимал участие в разработке документов крестьянской реформы, в результате которой отменили крепостное право. Ламанский сыграл ключевую роль в создании Государственного банка и возглавлял его с 1867 по 1881 год", - говорится в сообщении Банка России.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 33 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, проба сплава - 925. Тираж монеты - 3 тыс. штук. Она изготовлена качеством "пруф".

На лицевой стороне монеты - рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "2 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Ламанского на фоне здания Государственного банка Российской империи и кредитных билетов периода управления банком Ламанским. Также имеются надписи: справа по окружности - "Е.И. Ламанский", слева в две строки - "1825-1902".

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напомнил ЦБ РФ.