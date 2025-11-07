Чистая прибыль ТМК по РСБУ в январе - сентябре сократилась на 51,4%

Показатель составил 13,8 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Трубной металлургической компании (ТМК) по РСБУ по итогам января - сентября 2025 года составила 13,8 млрд рублей, это на 51,4% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, говорится в материалах компании.

Выручка за отчетный период сократилась до 272,83 млрд рублей против 327,42 млрд рублей годом ранее (-16,7%). Валовая прибыль уменьшилась на 16,3%, до 20,62 млрд рублей, прибыль от продаж снизилась на 28,1%, до 8,18 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.