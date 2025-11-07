АЕБ: в РФ продажи новых легковых авто могут превысить 1,28 млн штук в 2025 году

Прогноз Ассоциации европейского бизнеса ранее составлял 1,25 млн штук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Продажи новых пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России в 2025 году могут превысить планку в 1,28 млн штук, сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, слова которого приводится в сообщении ассоциации.

Ранее АЕБ повысила прогноз продаж с 1,25 млн до 1,28 млн штук в 2025 году.

"Сейчас можно с высокой долей уверенности сказать, что результаты продаж новых пассажирских и легких коммерческих автомобилей в 2025 году могут превысить ранее озвученный нами прогноз в 1,28 млн штук, но все же окажутся ниже результатов прошлого года", - отметил Калицев.

По его словам, отсрочка повышения утилизационного сбора, как и возможный рост НДС в 2026 году с высокой вероятностью останутся хорошими стимулами для покупки нового автомобиля и в ноябре.

Согласно информации АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре снизились на 6% в годовом выражении - до 170,7 тыс. штук.