Объем заключенных столичными заказчиками с регионами контрактов вырос почти на 80%

Чаще всего контракты заключались с поставщиками из Московской, Ярославской и Владимирской областей, республики Татарстан и Санкт-Петербурга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Объем заключенных контрактов Москвы с региональными поставщиками за девять месяцев 2025 года составил 469 млрд рублей. Это почти на 80% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Москва сотрудничает в сфере госзаказа с предпринимателями со всей страны. За девять месяцев этого года учреждения города заключили с поставщиками из регионов 90,3 тысячи контрактов. Их объем достиг 469 млрд рублей, что почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины от этой суммы составили контракты на выполнение строительных работ, покупку медицинских изделий и лекарств, транспортных средств и запчастей, стройматериалов, а также охранных и противопожарных услуг", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

По словам заммэра, чаще всего контракты заключались с поставщиками из Московской, Ярославской и Владимирской областей, республики Татарстан и Санкт-Петербурга. Суммарно было совершено более 50 тыс. сделок на сумму свыше 396 млрд рублей.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, более половины контрактов Москвы с регионами были заключены на портале поставщиков. Сумма 48 тыс. контрактов составила 13,9 млрд рублей. "Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 11,5 миллиарда рублей, то есть мы фиксируем рост на 21%. Почти половина объема сделок - 6,2 миллиарда - пришлась на строительные, медицинские, хозяйственные, информационно-технологические товары, а также лекарственные средства и материалы. Самыми активными регионами на портале стали Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская, Рязанская области", - цитирует пресс-служба Пуртова.

Портал поставщиков объединяет более 60 тыс. заказчиков из 43 регионов России и свыше 380 тыс. поставщиков со всей страны. Перечень товаров, работ и услуг в каталоге портала включает более 3,2 млн уникальных наименований.