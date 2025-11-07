На "Госуслугах" теперь можно зарегистрировать кассу и товарный знак

Новые функции помогают человеку получить подробный план необходимых действий при запуске своего дела, сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Регистрация кассы и товарного знака стала доступна в рамках жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн" на портале "Госуслуги". Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Там напомнили, что зарегистрировать юридическое лицо, стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым при помощи жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн" можно с декабря 2024 года.

"Новые функции жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн" помогают человеку получить подробный план необходимых действий при запуске своего дела, разобраться, какая ему подходит система налогообложения, подать документы на регистрацию кассы и товарного знака без посещения ведомств, онлайн, не покидая портала "Госуслуг", - сообщили в аппарате.

Так, для регистрации бизнеса будущему индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу или самозанятому потребуется сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, который можно получить онлайн в приложении "Госключ".