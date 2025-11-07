Средняя полная стоимость кредита в топ-20 банках увеличилась на 0,06 п.п.

Средняя ставка по необеспеченным кредитам наличными составляет 33,54%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Несмотря на снижение Банком России ключевой ставки до 16,5%, средняя полная стоимость кредита (ПСК) в период с 30 октября по 6 ноября 2025 года в топ-20 банках выросла на 0,06 процентного пункта (п. п.) и составила 30,78% годовых. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", за текущий период ПСК наличными выросла в двух банках, в остальных она не изменилась. При этом диапазон роста составил 1,0-1,7 п.п.

На данный момент средняя минимальная стоимость кредита наличными в 20 крупнейших банках составляет 22,91%, средняя максимальная - 38,65%. Максимальная стоимость кредита наличными в топ-20 банках достигает 52% годовых, минимальная - 13,9%.

Также, как отметили в пресс-службе, средняя ставка по необеспеченным кредитам наличными составляет 33,54%, по залоговым кредитам - 27,11%.