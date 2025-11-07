Шойгу: в Сибири создадут вычислительный центр для ИИ

Проект планируется осуществить к 2032 году, сообщил секретарь Совета безопасности

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

САЯНОГОРСК, /Республика Хакасия/, 7 ноября. /ТАСС/. Вычислительный центр для искусственного интеллекта (ИИ) планируется построить на базе промышленного кластера в Ангаро-Енисейском регионе, сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Он уточнил, что проект планируется осуществить к 2032 году, его будет реализовывать компания "Русал".

Проект "Русала" станет одним из первых в рамках этого кластера. Также в число якорных проектов первой очереди войдут проект переработки концентрата Тастыгского месторождения и получение гидроксида лития, который реализует АО "Эльбрусметалл" к 2030 году, строительство многоассортиментного завода малотоннажной химии для высокочистых продуктов, который планирует построить АО "Химмед" до 2028 года.

По словам Шойгу, общая площадь кластера по переработке цветных, редких и редкоземельных металлов составит более 3 тыс. га. Он включит прежде всего "проекты про производству накопительной энергии и компонентной базы для них, многоассартиметные заводы аддитивных материалов, а также заводы и центры по производству широкой линейки продукции высоких переделов, основанной на редких и редкоземельных металлах".

"Учитывая опыт стран - лидеров по производству редких и редкоземельных металлов - Китая, Австралии, США, - необходимо уже сейчас продумать и сформулировать нормативные механизмы и инструменты для развития отрасли критических металлов", - отметил секретарь СБ РФ.

Шойгу подчеркнул, что для компаний - резидентов кластера предусмотрено три льготных режима, включающих как налоговую, так и административную поддержку: в Красноярске - режим инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ), в Минусинске - режим промышленного парка, в Саяногорске - совмещенный режим особой экономической зоны промышленно-производственного типа и ИНТЦ.

Попечительский совет кластера, в который войдут первые лица компаний-инвесторов, возглавит первый вице-премьер РФ Денис Манутров. Секретарь СБ РФ добавил, что необходимое финансирование для развития кластера уже зарезервировано в бюджете на 2026 год.