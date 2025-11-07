"Русгидро": строительные работы на Артемовской ТЭЦ-2 ведутся по графику

В главном корпусе теплоэлектроцентрали завершается монтаж двухконтурных паровых котлов-утилизаторов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Русгидро" проводит строительные работы на Артемовской ТЭЦ-2 в Приморье согласно установленному графику, сообщили в компании.

"Строительные, тепломеханические и электромонтажные работы идут в соответствии с графиком и проводятся одновременно на нескольких ключевых локациях стройплощадки АТЭЦ-2", - говорится в сообщении.

На площадке установлено первое энергооборудование. В главном корпусе теплоэлектроцентрали завершается монтаж двухконтурных паровых котлов-утилизаторов, проложены трубопроводы для подачи и отвода охлаждающей воды.

"Первая паровая машина уже на площадке строительства, тепломеханики приступили к ее расконсервации и подготовительным монтажным работам. Поставка второй ожидается в конце года. Энергостроители завершают укладку монолитного железобетона и армирование второго фундамента под монтаж газотурбинной установки. Отгрузка газовой турбины ожидается в ближайшее время", - уточнили в "Русгидро".

Руководитель технического заказчика строительства, директор филиала "Приморский" АО "УК ГидроОГК" Евгений Исаенко напомнил, что для выработки электроэнергии на Артемовской ТЭЦ-2 будет использоваться наиболее эффективная парогазовая технология с коэффициентом полезного действия около 60%. "Главными достоинствами выбора именно этой технологии стали высокий КПД, что обеспечивает высокую экономичность, меньшее потребление воды и более низкие выбросы вредных веществ, а также отечественное производство основного генерирующего оборудования", - пояснил он.

Артемовская ТЭЦ-2 - один из шести проектов "Русгидро" в рамках госпрограммы по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока. Она реализуется для замещения изношенных мощностей и обеспечения энергоснабжения новых потребителей. Проектная электрическая мощность АТЭЦ-2 - 440 МВт, тепловая - 456 Гкал/ч.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).