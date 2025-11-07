ОАК показала видео испытания SJ-100 на защиту двигателей от воды

Для этого смонтировали "бассейн" длиной более 70 м и шириной 12 м

ТАСС, 7 ноября. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) опубликовала видео испытания импортозамещенного SJ-100 на защиту двигателей от воды.

В Ростехе рассказали, что для проведения испытаний на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова в городе Жуковский смонтировали "бассейн" длиной более 70 м и шириной 12 м. На кадрах видно, как самолет разгоняется и выполняет пробежки по взлетно-посадочной полосе с "бассейном".

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.