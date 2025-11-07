NYT: миллиардер Коэн выставил на торги золотой унитаз стоимостью от $10 млн

Художник Маурицио Каттелан создал два таких унитаза, один из них украли из экспозиции во дворце Бленейм

© Leon Neal/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Более чем 100-килограммовый унитаз "Америка" из 18-каратного золота, созданный итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом, выставлен на торги аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке 18 ноября американским миллиардером Стивеном Коэном. Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, его стартовая цена составляет $10 млн.

По их данным, управляющий хедж-фондом Point72 и владелец бейсбольной команды "Нью-Йорк Метс" приобрел золотой унитаз в галерее Marian Goodman в 2017 году.

Каттелан создал два таких унитаза со смывными механизмами. Однако в 2019 году один из них украли из экспозиции художника во дворце Бленейм в английском графстве Оксфордшир.

Унитаз полностью функционирующий, и, по словам аукционеров, потенциальным покупателям в преддверии торгов можно осмотреть уникальный экспонат на месте, однако сидеть на нем не разрешается. Каттелан известен арт-объектом в виде приклеенного к стене скотчем банана, который ушел с молотка в прошлом году на аукционе Sotheby’s за $6,2 млн.

У Коэна внушительная коллекция произведений искусства, и он известен приобретением творений, сочетающих черный юмор и политический подтекст. Среди них и знаковая картина "Флаг" Джаспера Джонса (1958) по мотивам флага США. Миллиардер также владеет художественной работой, созданной в 1991 году английским художником Дэмьеном Херстом. Произведение "о физической невозможности смерти в сознании живущего" представляет собой резервуар с раствором формальдегида и помещенной туда тигровой акулой.