"Автостат": с начала продаж на учет поставили 765 автомобилей Lada Iskra

На физлица приходится более трех четвертей проданных машин, добавил директор аналитического агентства Сергей Целиков

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Общее количество автомобилей Lada Iskra, поставленных на учет с 20 июля по октябрь, составило 765 единиц, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в Telegram-канале.

Он отметил, что в октябре 2025 года на учет было поставлено 637 таких автомобилей.

По его словам, первые три месяца регистрации Lada Iskra измерялась штучно.

"Так что октябрь можно считать первым полноценным месяцем продаж. Более трех четвертей проданных автомобилей (76%) приходится на физлица", - добавил он.