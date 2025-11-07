Кабмин направил еще более 700 млн рублей на поддержку бизнеса в приграничье

Средства в виде субсидий пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя в IV квартале

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделило свыше 700 млн рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей в Белгородской, Брянской и Курской областях. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Свыше 700 млн рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям в Белгородской, Брянской и Курской областях", - сообщает пресс-служба правительства.

Указанные средства в виде субсидий пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя в IV квартале, вызванного причинами, не зависящими от работодателя и работника.

Вместе с данными средствами всего в текущем году на частичную компенсацию таких расходов будет выделено более 2,7 млрд рублей.